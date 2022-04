¡Por sabor no es! Tostao sale eliminado de la cocina de MasterChef Celebrity

El cantante chocoano Carlos Yahanny Valencia Ortiz, más conocido como Tostao y además frontman de la agrupación musical ChocQuibTown, salió eliminado este domingo de la cocina más importante del mundo, la de la competencia MasterChef Celebrity en el Canal RCN, luego de cometer un error con la selección del aguacate.

"Quien abandona las cocina es Tostao", anunció el chef bogotano Jorge Rausch tras deliberar con los otros integrantes del jurado, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier.

Las reacciones en MasterChef Celebrity a la eliminación de Tostao

La actriz Cristina Campuzano aseguró que "se va Tostao y va a hacer falta por su música, por su alegría y por su sazón". Por su parte, Aída Morales afirmó que "no nos toma por sorpresa el veredicto, la verdad".

"No quiero que se vaya Tostao. Me cae superbién, me parece una persona muy honesta", confesó la actriz Isabella Santiago, mientras que Manuela González dijo que la partida del cantante "yo creo que es de las más se va a sentir".

La actriz Natalia Ramírez comentó que "la cocina de MasterChef pierde mucho" y el motociclista Tatán Mejía señaló que Tostao "es una persona real, como su comida y su sazón. Debemos aprender mucho de él".

"Se va parte de la alegría de la cocina, del sabor, del meneíto", destacó el influencer Estiwar G. Por su parte, Ramiro Meneses describió al cantante como "un tipo que me saca risa sincera".

El actor Aco Pérez admitió que Tostao "es de esos amigos que me deja este reality" y Jorge Rausch lo definió como "un rockstar completo".

"De verdad toda mi admiración y yo tengo una reflexión. (...) El día que nosotros con la cocina colombiana logremos hacer lo que tú haces con la música, ese día la vamos a sacar del estadio. Nosotros tenemos que encontrar en nuestro país, en nuestra gastronomía esa alegría, ese swing, ese sabor y esa autenticidad que tienes tú", dijo Rausch.

La actriz Aída Bossa concluyó que "el baile de Tostao va a hacer falta verlo" y Manuela González resaltó que "este man es música pura, es flow puro".

