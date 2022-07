"Es una escoria" Yina Calderón se despachó contra La Liendra y otros influencers

Yina Calderón sorprendió en las últimas horas a sus millones de seguidores al hacer una transmisión en vivo en su cuenta personal de Instagram, donde habló sin pelos en la lengua sobre lo que pensaba de diferentes creadores de contenido con los que ha tenido fuertes polémicas en diferentes momentos de su carrera, como es el caso de Epa Colombia, Andrea Valdiri, La Jesuu, La Liendra, Lina Tejeiro, entre otros.

Conmenzó refiriéndose al creador de contenido cafetero contra quien profanó fuertes palabras, porque según ella es una persona muy egocéntrica que olvidó de dónde venía. Además, volvió a insinuar que es debido a él que la plataforma digital le ha cerrado tantas veces sus perfiles.

Ustedes sufriendo por una persona que ni siquiera los conoce, la verdad, si me preguntan por La Liendra, una escoria, es una escoria, es un hijuep$#% creído y nsi Instagram me quiere cerrar esta cuenta mil veces, ya no me importa, siempre lo he dicho, Expresó Calderón

Aprovechó el pronunciamiento sobre el cafetero para aclarar que Dani Duke si es caso aparte para ella, porque no la conoce y no tiene criterio apra decir nada sobre ella. Contrario le sucedió a Andrea Valdiri, a quien también afirmó no conocer, pero si dejó claro su descontento con ella porque se la pasa pegándose de su nombre para según Yina, continuar vigente.

Posteriormente habló sobre Epa Colombia, a quien conoció siendo la mujer más tranquila y sencilla de la vida, pero que cuando comenzó a ganar dinero "se empieza a volver la mujer más hijue#$%& de la vida, ella empieza a volverse no sé, como una mujer como creída, egocéntrica...Epa yo la conozco, no le da una foto a los niños y los niños son lo más importante del mundo...yo siento que ella no es mala, pero siento que está mal orientada y el día que ella reconozca que la plata no hace un ser humano. Yo traté de ser amiga de ella muchas veces, pero ella no me quería pero no me importa, ahora soy yo la que no quiero".

Yina Calderón le pidió disculpas a Lina Tejeiro

Para sorpresa de muchos, fue esta última (Lina Tejeiro) quien se llevó la mejor parte, ya que Calderón se retractó de lo que en muchas ocasiones pensó de ella, por una reacción despectiva que la llanera tuvo hacia ella años atrás. Sin embargo, como bien lo ha expresado Lina, esto fue algo del pasado y ella ha cambiado y madurado y ahora, valora y recibe con amor a quienes se le acercan a pedirle una fotografía. Esto, ya lo supo entender también Yina.

Fue por ello, que expresó que nunca volvería a hablar mal de ella porque primero, entendio que fue algo de adolescente y por que siente que ya hicieron las pases.

Yo siento que a Lina si la quieron mari#$, yo siento que Lina Tejeiro siempre ha sido lo que es, siempre ha sido una arrogante en algún momento, pero ella en realidad es una buena persona, siento que podría ser su amiga si ella me lo permite...siento que te quiero en medio de todas las mujeres hipócritas que tiene este medio y siento que Lina Tejeiro es la única que siempre ha estado parada en la ralla.

