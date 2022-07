Yina Calderón se disculpó públicamente con Lina Tejeiro

La empresaria de fajas Yina Calderón sorprendió en las últimas horas a sus millones de seguidores al hacer una transmisión en vivo en su cuenta personal, donde habló sin pelos en la lengua sobre lo que pensaba de diferentes creadores de contenido con los que ha tenido fuertes polémicas en diferentes momentos de su carrera, como es el caso de Epa Colombia, Andrea Valdiri, La Jesuu, La Liendra, Lina Tejeiro, entre otros.

Para sorpresa de muchos, fue esta última (Lina Tejeiro) quien se llevó la mejor parte, ya que Calderón se retractó de lo que en muchas ocasiones pensó de ella, por una reacción despectiva que la llanera tuvo hacia ella años atrás. Sin embargo, como bien lo ha expresado Lina, esto fue algo del pasado y ella ha cambiado y madurado y ahora, valora y recibe con amor a quienes se le acercan a pedirle una fotografía. Esto, ya lo supo entender también Yina.

Fue por ello, que expresó que nunca volvería a hablar mal de ella porque primero, entendio que fue algo de adolescente y por que siente que ya hicieron las pases. Sin embargo, sus palabras no quedaron ahí

Yo siento que a Lina si la quieron mari#$, yo siento que Lina Tejeiro siempre ha sido lo que es, siempre ha sido una arrogante en algún momento, pero ella en realidad es una buena persona, siento que podría ser su amiga si ella me lo permite...siento que te quiero en medio de todas las mujeres hipócritas que tiene este medio y siento que Lina Tejeiro es la única que siempre ha estado parada en la ralla.

Sus palabras no quedaron ahí y continuó expresando que Lina es una mujer a quien admira y con quien en algún momento quisiera hacer las pases personalmente. además, habló sobre su ruptura al parecer definitiva con Andy Rivera, expresando que ella se enamoró del que no era, porque aunque el pereirano le parece una excelente persona, no le parece sano que ella esté intenándolo y sufriendo tantos años por la misma persona.

Lina Tejeiro también reconoció su error hace unos días

Recordemos que en uno de los videos de YouTube que ha estado publicado Lina en su canal, también reconoció que años atrás y tras su auge en la farándula nacional, no supo manejar la fama y trato de manera denigrante a las trabajadoras de las producciones, a su familia y a fanáticos que querían acercarse a ella para hacerle alguna recomendación, para pedirle una foto e incluso para ayudarle a arreglarse para las escenas.

Ante esto reconoció que fue la inmadurez de edad lo que la hizo crear un mal nombre en el medio y lo que la hizo comportarse de esa manera. Por ello, aprovechó los años para disculparse con quienes no conocieron su mejor versión en esos momentos y para reconocer sus errores, asegurando que aunque no es un ser humano perfecto, si ha trabajado mucho por ser mejor ser humano.

Culminó asegurando que las experiencias que ha vivído, también le han permitido ser más empática con la gente y recibir desde el corazón las muestras de amor que le dan.

