Famosas que han cambiado su look radicalmente este año

Desde que la cantante urbana paisa Karol G cambió su look y los mostró en redes sociales, más de uno quedó impresionado por el cambio, pero también destacaron la original forma en la que lo despidió y el gran color que decidió ponerse porque sin duda se ve fantástica para sus miles de fanáticos.

Y es que de inmediato esto se volvió tendencia en redes porque muchos también optaron por seguir los pasos de la cantante. Pero no solo de ella, sino de varias famosas que han impuesto moda y estilo con sus cambios de looks que siempre tienen un significado de evolución, de dejar atrás, de seguir con otras metas, de soltar. No solo para Karol G sino también para esas famosas influenciadoras que lo han hecho este año, incluso en más de una ocasión.

Yina Calderón

Si alguien ha hecho cambios extremos en el año ha sido la empresaria Yina Calderón, quien se ha dejado ver con el pelo de todos los colores, pero, además, muchas veces hecho desde su propio cabello, pues siempre lo acompaña con pelucas.

Pero Yina Calderón se cansó de su cabello, pero no de los colores, por eso sorprendió hace varios días a sus miles de seguidores con el cambio más radical que ha dado en los últimos tiempos, se cortó, se rapó por completo su cabello y se dejó un look que nunca antes se le había dejado ver en redes sociales.

Su cabello muy corto no le permitirá tener extensiones, pero eso ha sido lo que ella ha querido, sobre todo porque ha dejado claro que no quiere usarlas por un buen tiempo, que quería un cambio de verdad y este sin duda sigue impresionando a sus seguidores. En su momento lo llevó de rosa claro y ahora lo tiene en tono fucsia.

Andrea Valdiri

La barranquillera siempre ha destacado por su forma original y su estilo, sobre todo cuando de su cabello se trata, y aunque en muchas de sus fotografías que publica en sus redes sociales, ella aparece con pelucas, más de uno ha sido ver su cabello original, ese que decidió cambiar de forma radical para llegar a los 31 años.

Sí, Andrea Valdiri cambió su look y aunque ella misma lo confesó que nunca había usado un color claro, lo hizo esta vez para verse más joven, “más peladita, machi”. Además, ahora lo luce corto, con moños que están tendencia en redes sociales y en los que ella ha marcado tendencia.

Muchos apoyaron el cambio de look de Andrea Valdiri, sobre todo su esposo, el generado de contenido, Felipe Saruma, quien cada vez que pude admira la belleza de la barranquillera. Además, no es la primera vez en el año que lo hace, pero sí es la primera vez que decide cortarlo tanto y además cambiar a un color que nunca había usado ni las pelucas.

Luisa Fernanda W

Si hay algo que le gusta y apasiona a Luisa Fernanda W es el cambio, y mucho más si este se dará en su cabello, es por eso que normalmente hace cambios sobre todo en sus vestuarios donde deja ver su versatilidad y también todo lo que ella se podría y donde destaca que no sigue masas, sino su estilo.

Es por eso, que su cabello también ha sido blanco de cambios este año, sobre todo desde que entró en la maternidad nuevamente, donde Luisa Fernanda W pasó de tener el cabello castaño y largo a cortarlo y llevarlo negro de nuevo.

Y aunque en varias ocasiones preguntó qué color se pondría para probar nuevas tendencias, prefirió irse por el color de siempre que a su juicio es de los mejores tonos que le quedan y se siente más cómoda.

Ana del Castillo

La cantante vallenata, Ana del Castillo siempre ha destacado por la forma en la que expresa sus cambios, sobre todo cuando de look se trata.

Y es que hace varias semanas ella decidió cambiar el tono de su cabello a un rojo, Vinotinto intenso que a más de uno lo dejó con la boca abierta. Para sus fanáticos este cambio radical fue asombroso, pero a muchos les gustó, tanto que siempre destacaban lo bien que se veía, incluso cuando usaba extensiones y colas de cabello largo.

Pero no pasó mucho tiempo cuando la cantante apareció en redes sociales con su mismo olor de cabello en tono negro. Y la razón fue que no le gustó, que ella no se sentía cómoda con ese color ni con lo que lo representaba para ella, por lo que decidió cambiarlo de nuevo y asegura que por ahora no volvería a hacerlo.