La respuesta que Lina Tejeiro le habría dado a Yina Calderón por opinar de su relación

La relación de la actriz Lina Tejeiro con el cantante urbano Juan Duque ha dado mucho de qué hablar desde que ambos tomaron la decisión de hacer pública su relación, pues más de uno en redes sociales se ha tomado la libertad de manifestar lo que piensa de la relación y hasta de cada uno de ellos.

Y en esa misma línea de conversaciones, la también influenciadora, Yina Calderón decidió opinar sobre esta relación, en la que ella no tiene nada que ver, pero al parecer lo hizo para responder los comentarios y las preguntas de sus seguidores en una dinámica de preguntas que hizo en sus redes sociales.

Yina Calderón aseguró que “el tipo solo busca seguidores y ella se los está dando”, pero también dio lo que ella consideró “una respuesta falsa”, donde resaltó que “es un amor incondicional, perfecto”, generando de inmediato cientos de comentarios, pues más de uno le dejó saber que ella no tiene nada qué ver en la relación y que ni siquiera es amiga o cerca a Lina Tejeiro o Juan Duque, para emitir comentarios, mucho menos si estos serán negativos.

Los comentarios no se hicieron esperar, pues a más de uno no le pareció que ella se mitiera en la relación. “Yina, quién te llamó”, “Yina, busca una vida”, “apareció la que quiere que hablen de ella”, “por qué se mete si no es su vida”, “Yina no aprende de nada de lo que le pasa”, le dejaron en las cuentas donde de inmediato se filtró su mensaje.

Lina Tejeiro respondió

Aunque la actriz no dejó saber si el mensaje era directamente para Yina Calderón, muchos de los usuarios de redes sociales aseguraron que sería para ella el mensaje, pues en un video en sus historias de Instagram, la actriz se dejó ver haciendo un comentario donde usó un refrán popular colombiano y destacó que cuando una persona habla mal de otra persona, sin conocerla, sin tener concepto de nada, habla más mal de esa persona que de la que se está hablando.

“Hablar de personas que no conocen, de un tema completamente ajeno. Además, no voy a caer en ese jueguito, de responderles, porque esa es la estrategia”, expresó Lina Tejeiro en sus más recientes historias de Instagram.

Lina Tejeiro destacó además que no piensa caer en los juegos de estar respondiendo indirectas, o directas o contenido que se generen ciertas personas desde su concepto, porque para ella, “esa es la estrategia”, de responderle y de esa forma generarle contenido en los medios y no lo seguirá. Finalizó con una cara de persona negada a seguirle el juego a estos comentarios y más bien aprovechar su ventana para generar siempre mejor contenido y con calidad para sus seguidores.

No dejes de leer: Juan Duque se habría tatuado el rostro de su novia, Lina Tejeiro