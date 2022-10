Yeferson Cossio respondió de forma contundente a Yina Calderón y a su mamá

El influencer Yeferson Cossio, quien por estos días está radicado en Japón decidió responder de forma contundente a la empresaria de fajas y también creadora de contenido Yina Calderón y a su mamá Merly Ome, quienes en días pasados decidieron hacer una dinámica en redes sociales en la que reaccionaban y opinaban de diferentes influenciadores colombianos.

Dentro de la dinámica Yina y Merly opinaron sobre Yeferson; La Jesuu; Aida Victoria Merlano; La Liendra; Epa Colombia; Andrea Valdi y hasta de su propia hermana Juliana Calderón, en donde reaccionaban y hasta se despachaban en sus contras, no obstante, estas declaraciones y reacciones se viralizaron en redes.

Hasta el punto de llegar a manos de los fans de los influenciadores y posteriormente a las manos de los señalados, algunos decidieron hacer caso omiso por el momento a las declaraciones de Yina y su mamá, sin embargo, hubo otros como La Jesuu y Yeferson, que no dudaron en reaccionar ante este contenido.

Aunque la caleña recientemente, había respondido enfatizando en que, le parecía "tenaz" que la mamá de Yina se prestara para cosas así que ya se superaban cualquier nivel y se volvían era ataques directos y ofensivos hacía otras personas.

El influenciador por su parte decidió contestar en los comentarios de una cuenta de entretenimiento en redes sociales, la cual publicó el video, en esta el influenciador decidió ser sagaz con los comentarios en su contra, especialmente en el que lo trataron y calificaron como una persona "drogadicta".

Primero decidió afirmarle que, aunque hace algún tiempo si consumió algún tipo de droga, ya no lo hace desde hace más de un mes, en el que viene tratando de limpiar su cuerpo y mente.

No obstante, Yeferson se caracteriza por ser una persona "sin pelos en la lengua" al momento de hablar y más cuando se trata de defenderse a sí mismo o a los suyos, por eso, decidió responder a la frase de que le prohibía la amistad con su hija de forma directa y audaz.

Ahora, esa parte de “usted no se me vaya a juntar con él” Nunca se me ha pasado por la cabeza, nunca he tenido tantas drogas en mi organismo como para juntarme con su hija. Así que puede estar tranquila.