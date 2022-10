Yina Calderón y Merly Ome lanzan fuertes comentarios contra influencers

La empresaria de fajas Yina Calderón se tilda como una de las mujeres más habladas y comentadas en redes sociales en el último tiempo, la ex participante de "Protagonistas de Nuestra Tele" siempre se ha caracterizado por tener una particular personalidad y por decir las cosas que piensa sin ninguna clase de filtro, algo que, en ocasiones le ha traído más de un problema por sus opiniones sobre otras celebridades.

Aunque en los últimos días la influenciadora fue noticia por un nuevo procedimiento estético en sus glúteos, esta vez decidió hacer una dinámica junto a su mamá, Merly Ome, quien también goza de reconocimiento en redes, ya que, en su cuenta personal de Instagram posee más de 246.000 seguidores.

Yina decidió hacer una dinámica en la que ponía a su mamá a que diera su impresión y concepto de varios influenciadores colombianos, esto a través de las fotos que Yina iba mostrándole de cada uno.

La dinámica de Yina empieza con una foto del antioqueño Yeferson Cossio sin camiseta, por eso, Yina le indaga que qué opina de él y si le parece guapo, sin embargo, la respuesta de su mamá no se la esperaba.

Ese fue el que se colocó puchecas, dicen que ayuda a la gente pobre, pero, no me gusta algo de él, dicen que consume muchas drogas en las fiestas, usted no se me va a juntar con él.