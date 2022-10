La Jesuu reacciona al video en el que Yina Calderón y su mamá se burlan de ella

Valentina Ruiz, más conocida como La Jesuu, es una de las influenciadoras caleñas más destacadas en el último tiempo, pues, desde su aparición en redes en 2019, su contenido empezó acaparar cientos de miradas, debido a que la mujer llegó con un contenido para romper todos los estereotipos de belleza basado en su físico.

Sin embargo, recientemente, la también influenciadora Yina Calderón, quien se tilda como una de las mujeres más habladas y comentadas en redes sociales en el último tiempo, en la mayoría de veces por su contenido polémico y sus declaraciones pasadas de tono.

Precisamente, la empresaria de fajas decidió hacer una dinámica junto a su mamá, Merly Ome, en la que daban su opinión con respecto a varios influencers y creadores de contenido colombianos.

Aunque en la dinámica la mamá de Yina era la que debía contestar, los comentarios y acciones por parte de Calderón no pasaron por desapercibidos, ya que, en algunos momentos sus comentarios fueron pasados de tono.

Por eso, los seguidores de la influenciadora caleña decidieron enviarle el video en donde se referían a ella, pues, en el video, Yina coloca una foto de La Jesuu para que su mamá reaccione, y es ahí que la señora al ver la foto de Valentina pega un grito de terror y grita que es un espanto, posteriormente a esto Yina se rie de forma burlona y expresa que su mamá "se pasó" con el comentario.

La influenciadora caleña decidió compartir en sus historias de Instagram la prueba que mostraba que sus seguidores le habían estado enviando el clip en el que la empresaria de fajas se burló de ella, por eso, al ver tanta insistencia y revuelo, Valentina decidió responderle de forma contundente a Yina y a su mamá.

Yo les voy a compartir mi opinión con respecto al acto que tuvieron esas dos señoritas, pero es que realmente me causa mucha curiosidad el tema de la mamá, yo digo wow, porque si me gustaría compartirle algo a todas la madres para que en algún momento sepan que sea como sea los hijos, somos el reflejo de ustedes, entonces, hay que tener cuidado con eso, de verdad, esto ya no es el chisme o la pelea, yo siento que esto va a un segundo plano, da tristeza, mi respeto para esa señora.