La dinámica de Jenn Muriel sobre celebridades que fue bloqueada por Instagram

La modelo antioqueña Jenn Muriel se ha consolidado como una de las jóvenes influenciadoras más populares y conocidas en redes sociales, ya sea por su inigualable belleza, franqueza y ternura o también por sus diferentes contenidos enfocados al cuidado del cuerpo, al maquillaje o a su estilo de vida.

Muestra de su éxito en redes son sus más de 6,1 millones de seguidores que acumula en Instagram en donde a diario sorprende con sus publicaciones en las que se destacan sus atractivas fotografías, sus viajes por diferentes partes del mundo, sus mascotas, sus proyectos personales y sus dinámicas con sus fans.

Precisamente, una de ellas recientemente se robó la atención en redes, ya que, la modelo quiso hacer una particular dinámica que según expresó había querido hacer hace tiempo, no obstante no tuvo el final esperado.

Mira también: Jenn Muriel dejó poco a la imaginación con despampanantes instantáneas

La dinámica que hizo Jenn Muriel que fue bloqueada en redes

Jenn decidió plantear una dinámica en la que ponía a sus seguidores a que le dieran tres nombres de famosos para que ella eligiera con quién se casaba, a quién besaba y a quién "mataba", una dinámica que se ha ido popularizando en el último tiempo en redes sociales.

Quiero hacer un jueguito diferente, siempre había querido hacerlo, pero entonces sean bien creativos, no pongan cosas que no se van a responder.

Por eso, sus seguidores no dudaron en aprovechar el momento para enviarle nombres que al parecer podían ponerla contra las cuerdas, ya que, la modelo antioqueña no dudó en expresar que estaba sorprendida con lo que le estaban enviando.

Yo leyendo lo que han escrito he quedado sorprendida, ¿Yo por qué empecé a jugar esto?, pero bueno empecemos.

Bad Bunny, Feid y Anuel, los primeros nombres en la dinámica

Muriel, fue indagada por uno de sus seguidores sobre tres de los artistas de reguetón más famosos en el mundo, aunque, la creadora de contenido se mostró segura sobre a quén sacaba, dudó en elegir entre casarse con el puertorriqueño Bad Bunny y el paisa Feid.

Me caso con Bad Bunny, beso a Feid y sacó a Anuel.

Dua Lipa, Miley Cyrus y Ariana Grande, otras de las seleccionadas por sus fans

Otro de los internautas, decidió poner a prueba a la antioqueña al ponerle tres artistas internacionales, que al parecer le encantan a Muriel, por eso, expresó que no había sido una decisión fácil decantarse por alguna.

Me caso obviamente con mi Dua Lipa preciosa, beso a Miley Cyrus y sacó a Ariana Grande, no hay opción.

Al parecer, por elegir entre Epa, Valdiri y Yina Calderón su dinámica fue bloqueada

En la siguiente elección la modelo había tenido que elegir entre tres influenciadoras colombianas, quienes, son conocidas por sus polémicas en ocasiones, sin embargo, aunque Jenn alcanzó a responderla, Instagram decidió bloquearle la historia al considerarla que incitaba a la violencia.

Instagram borró mi última historia porque supuestamen infrinjo las normas e incito a la violencia, era solo un juego, por Dios ¿por qué todo el mundo puede jugar y yo no?