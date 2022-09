Aida Victoria divirtió al presumir el regalazo de su "sugar daddy"

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano sorprendió hace tan solo unas horas a sus millones de seguidores al hacer una cómica ráfaga de historias donde presentó públicamente a quien sería su "sugar daddy". Esto lo hizo mediante graciosos videos donde se mostró emocionada por los regalos de su patrocinador.

"Cuando el viejo te regala el viaje a Dubai para dos personas: ayyyy yo me imagino conociendo el país, además de hablar árabe para ver a los camellos, prima nos vamos para Dubai...aahhh el viaje a Bubai para dos personas es contigo", dijo Aida desanimada, al ver que debía hacer estas vacaciones junto al hombre mayor.

Las historias de la barranquillera no quedaron ahí y continuó mostrando contenidos con el anciano, quien le preguntó por qué no lo mostraba públicamente y si era que quizás se avergonzaba de él. Ante esto, la joven se las ingenió para hacerse la víctima y decirle que se sentía ofendida con esas presunciones, ya que ella estaba muy orgullosa de su "relación" y que si no lo presumía, era porque quería cuidar su unión, de sus amigas bandidas.

Aida Victoria mostró los regalazos que le dio su sugar daddy

Tras esto, se mostró con el hombre mayor en un famosos concesionario de autos, donde tuvo "luz verde" para elegir lo que ella quisiera comprarse. Fue así, como no perdió oportunidad para pedirle una lujosa camioneta Prado blanca, mientras su "sugar" se compró un carro deportivo rojo.

Sin embargo, para ponerle mayor humor a sus contenidos, quiso armar todo un drama con su historia de amor. Al lugar, llegó la que sería la esposa del viejito, para hacerle su respectivo escándalo por meterse en su relación. Sin embargo, muy a su estilo, terminó saliéndose con la suya y teniendo el auto que deseaba.

Vale aclarar que toda esta escena no fue más que un contenido de humor para el festejo de amor y amistad, donde también aprovechó para hacer la publicidad para una reconocida empresa de autos en Colombia.

