Yailin la más Viral pide que no le pongan más edad de la que tiene

En su cuenta de Instagram con más de 4 millones 600 mil seguidores, la reggaetonera y rapera dominicana conocida como Yailin la más viral, habló de su edad actual y pidió a sus fans que no le pusieran más años.

La polémica artista, quien recientemente subió una foto que puso a dudar a los internautas sobre un posible bebé en camino con Anuel, hizo un en vivo en el que sus seguidores le preguntaron cuántos años tenía.

“Ay dejen de estar comparando que dizque tiene 21, que tiene… yo tengo 19, yo todavía no tengo ni 20 años. Que tiene 21, 20, 22, no. Yo ni a 20 llego. ¿Tienes 19? Sí, yo no llego a 20 todavía ¿Cuándo cumples los 20? Yo cumplo en julio, el 4 de julio” dijo la artista mientras iba leyendo y contestando los comentarios de los internautas.