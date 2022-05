¿Bebé en camino? Yailin sorprende a sus seguidores con particular foto

Desde hace varias semanas que los nombres de Anuel AA y su ahora esposa Yailin vienen siendo tendencia tras las múltiples tiraderas que supuestamente han hecho para la cantante colombiana Karol G, quien hasta hace unos meses, parecía ser el gran amor del puertorriqueño. Sin embargo, ahora solo se jacta en alardear su amor por la también cantante dominicana, con quien rápidamente se comprometió y al parecer casó.

Sin embargo, sus planes no quedaron ahí, ya que hace tan solo unos días, la cantante dominicana aprovechó la famosa dinámica de preguntas para demostrar que su amor va más enserio que nunca y que como muestra de ello, ya están en búsqueda de su primer bebé.

"¿ya piensan embarazarse?", fue la pregunta planteada por un internauta, a lo que Yailin La Más Viral confirmó que "estamos en ese procedimiento", es decir, buscando ser padres. Por si fuera poco, otro internauta aprovechó la confesión para contrapreguntar si les gustaría que su primogénito fuera niño o niña, a lo que ella respondió que como Dios lo elija está bien, pero que sería doblemente feliz si pudieran concebir una niña.

Yailin la Más viral y Anuel AA ¿serán padres?

Tras estas confesiones, los internautas dieron por sentado, que en cualquier momento los interpretes de "Si tu me Busca" podrían anunciar la llegada de su primer hijo. Aunque vale aclarar que primer hijo para Yailin, ya que Anuel ya tiene un hijo de años atrás y hasta salieron rumores públicos, que tendría otro hijo con una mujer colombiana.

En las últimas horas, la también rapera sorprendió al cambiar su foto de perfil junto a Anuel, por una caricatura de ambos, esta vez, recibiendo un misterioso paquete de la cigüeña, quien siempre se ha relacionado con la llegada de los bebés. Este detalle fue tomado por muchos, como el anuncio de su primer bebé, sin embargo, otros aseguran, que fiel a su palabra, solo está mostrando que siguen en ese proceso para poder quedar embarazada. Otros, también aseguran que es solo una estrategia para llamar la atención.

"Luego de que reveló los planes de tener hijos, Yailin ‘La más viral’ cambió su imagen de perfil", "Que pesar del bebé", "Para llamar la atencion", "ecesita hacer bulla de otra manera ya q le fue tan el en el intento q concierto q realizó, ósea cantante no es le toca sonar de otra manera", "Creo que no está anunciando bebé sino la búsqueda que dijo la vez pasada", "ayyy no, pobre bebé" y "Que Dios la bendiga si ella y el son felices que Dios los bendiga", fueron algunos de los comentarios.