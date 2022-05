En un concierto, Yailin le habría enviado una fuerte indirecta a Karol G

Todo era color de rosa en la relación de Anuel AA y Karol G; de hecho, los cantantes del género urbano conformaban a una de las parejas más mediáticas de los últimos años, sus excéntricos regalos, los tatuajes y viajes siempre encabezaban las noticias del entretenimiento.

Sin embargo, este idilio de amor duró tan solo tres años, pues a través de sus redes sociales la pareja confirmó en abril de 2021 que su relación había llegado a su fin.

Meses después de esta ruptura, la pareja fue captada en algunos eventos y varios seguidores tenían la esperanza de que retomaran su relación; no obstante, estos deseos se quedaron en veremos pues el cantante puertorriqueño rehízo su vida con Yailin, la más viral.

El intérprete de ‘Leyenda’ compartió la noticia con sus millones de seguidores y, en su momento, comentó que estaba muy feliz de compartir su vida con Yailin.

Sin embargo, esta relación ha generado varias polémicas, pues a raíz de esta unión han surgido varias especulaciones y comparaciones entre Yailin y la cantante paisa Karol G.

De hecho, hace unos días, y con el lanzamiento de la más reciente canción de ‘La más viral’, los internautas comenzaron a rumorar que la cantante enfocó su tema musical en la intérprete de ‘Tusa’. Estamos hablando de ‘Quiere que llame’, una colaboración que hizo con Jon Z, el dominio y Feloma’.

Me gusta cómo me complace, no importa la hora, no importa el lugar, yo solo quiero que él pase. Hay mucha gente que está sofoca, me enfogona contigo, la exnovia tuya me tiene ubicada porque salgo contigo