Yailin responde a quienes critican sus canciones

En su cuenta de Instagram con más de 4 millones 600 mil seguidores, la cantante y rapera dominicana Yailin la más Viral, defendió las letras de sus canciones diciendo que ella puede hacer lo que quiera y que no debe rendirle cuentas a nadie.

La artista urbana, quien recientemente le habría enviado una indirecta a Karol G, subió una serie de historias en donde explica que no tienen por qué criticar las letras de sus canciones.

“Miren, ustedes tienen que coger los chilin y tiene que entender que… yo soy es mousera y yo hago lo que me plazca, como yo me sienta. Si hoy yo amanecí de hablar de putería, yo voy a hablar de putería, de cingadera y de todo porque pues yo hago lo que yo quiera ¿Entienden? Yo hago lo que me plazca” dijo la polémica cantante en su video.

También aclaró que tendrá canciones en las que sea un poco más romántica y amorosa, pero que también tiene derecho de hablar de temas un poco menos aceptables por algunos de sus seguidores y detractores.

“Pero si yo les subo un tema yo cantando ahora mismo que se los puedo subir, se van a quedar con la boca abierta ¿Me entienden? No se habla ni de cingadera, no se habla de putería, no se habla de na' ¿Me entiende? Se habla de cosa de amor, de desamor. Pero ahora mismo yo lo que yo soy es chibirinka, putona. Yo no ando en amor ni en sentimiento, yo lo que ando es en putería” finalizó.

Tanto defensores como críticos

La cuenta de Instagram de chimes, ‘Pilleselo’ publicó las historias y los internautas dieron puntos de vista divididos, pues algunos consideran que Yailin no tiene buenas letras, mientras que otros dicen que, a pesar de ser vulgar, eso le gusta a algunas personas.

“Bendito Dios mis oídos no escuchan semejante disque canciones con letra tan [emojis de caritas vomitando]” escribió una usuaria de Instagram.

“Las letras de las canciones son muy vulgares, pero hay gente que le gusta y poner a todo mundo feliz es muy duro” otra internauta.

“@yailinlamasviralreal es una payasa lo único que sabe es usar la lengua y si no muestra no se hace viral y tiene un mal bajo. La verdad me cae mal sobre nombre la colechera”.

