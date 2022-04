Yailin y Anuel AA ya están en la búsqueda de su primer hijo juntos

La cantante Yailin ‘la más viral real’ causó revuelo entre miles de sus fanáticos luego de revelar que, con su pareja, el cantante Anuel AA, están en la búsqueda de su primer hijo juntos.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones y medio de seguidores, la joven activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron sobre si planeaba quedar en embarazo, a lo que ella sin dudarlo confirmó que ya está en eso.

Si bien no dio más detalles al respecto, muchos comenzaron a especular que quizás hayan tenido algún problema para quedar en embarazo de forma natural y se estén sometiendo a algún tratamiento para lograr convertirse en padres.

Asimismo, la interrogaron sobre si desea que su primer bebé sea niño o niña y esta ofreció una respuesta muy sincera.

Cabe recordar que, ella todavía no es madre, pero el puertorriqueño si es padre del pequeño Pablito, de quien ha tildado como la luz de sus ojos.

El niño, que está cerca de cumplir sus 9 años de edad, es fruto de su pasada relación con Astrid Cuevas.

Es importante mencionar que, hace algunas semanas, la famosa pareja fue cuestionada sobre si planeaban tener hijos.

Por su parte, Yailin agregó lo mucho que le gustaría convertirse en madre, pues le encantan los niños.

"Me gustan los niños, a veces me siento con algún niño o niña y vuelve el tiempo atrás. Me siento pequeña, me pongo como un muchacho a meterle conversación", puntualizó.