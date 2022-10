¿Posible crisis? Supuesta novia colombiana de Anuel muestra cómo él le ruega

La gamer colombiana conocida en las redes sociales como Shaarza Moriel, quien recientemente habría enviado una indirecta a la dominicana Yailin, reveló un interesante video de su chat con el cantante puertorriqueño Anuel en el que él le ruega porque vuelvan a estar juntos, pues, al parecer, ella se alejó.

En su cuenta de Instagram con más de 280 mil seguidores, la gamer mostró cómo su supuesto novio, quien además está casado con la cantante Yailin, le ruega porque hablen sobre por qué ella está molesta. Además, le envía varios audios y le hace bastantes llamadas perdidas.

“¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué no contestas? Estoy grabando, te quiero ver. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no contestas? No hice nada, eso te lo puedo jurar. Desde ayer en el estudio y desde ayer te llamo por todos lados y nada. Sólo dime qué hice y ya, Sharon. No te entiendo, ¿qué hice?” son algunas de las cosas que le escribió el boricua.