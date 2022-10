Mamá de Yina Calderón vuelve a dar punto de vista, esta vez, de Paola Jara

La Dj de guaracha, empresaria e influencer colombiana, Yina Calderón, quien recientemente recibió dura respuesta de La Jesuu por las críticas que hizo su mamá a los influencers colombianos, volvió a registrar una presunta crítica de su mamá, pero ahora hacia la cantante paisa de música popular llamada Paola Jara.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 1 millón 100 mil seguidores, Yina Calderón quiso mostrar uno de los alimentos que está consumiendo para la recuperación de su cirugía: caldo de patas de pollo.

Ella estaba explicando que es una gran comida para recuperarse, pero su mamá, conocida como Merly Ome, se metió en la conversación de Calderón con sus seguidores al decir que el caldo había quedado como “el sudado de Paola Jara”, por lo que su hija se rio y le dijo que no se metiera más con los famosos.

A lo lejos, parece que la señora le contesta a su hija que ella no tiene la culpa de que le hayan contestado. Cabe recordar que el sudado al que hacen referencia las mujeres en cuestión se dio hace años cuando Paola quiso cocinarle a su pareja Jessi Uribe y publicó una foto del plato.

Resulta que fueron muchas las críticas que recibió la paisa por la foto, pues parece que el sudado no tiene mucho guiso y se ve un poco pálido. Sin embargo, Jessi dijo que sabía delicioso.

Lo que hizo la mamá de Yina fue recordar todo ese episodio controversial en el que a Paola la catalogaron como mala cocinera e, incluso, mala mujer.

También cabe recordar la respuesta que le dio Yeferson a Yina y a su mamá, pues la señora dijo que tenía entendido que él consume muchas drogas y le dijo a su hija que no se relacionara con él. Así respondió Cossio:

“Esa parte de ‘usted no se me vaya a juntar con él’ Nunca se me ha pasado por la cabeza, nunca he tenido tantas drogas en mi organismo como para juntarme con su hija. Así que puede estar tranquila”.