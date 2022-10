“Gran ser humano”, Jhonny Rivera cumple dos sueños de su conductor Elmer

En su cuenta de Instagram con más de tres millones de seguidores, el cantante colombiano de música popular Jhonny Rivera publicó un conmovedor video en el que mostró la reacción de su conductor Elmer al volar en un avión por primera vez en su vida.

El famoso cantante, quien recientemente recibió halagos por subir fotos en el mar, quiso compartir con su conductor unas merecidas vacaciones, pues quería cumplirle dos de sus sueños: montar en avión por primera vez y conocer el mar, algo que logró hacer viajando a Cartagena con su jefe.

Aunque en el video no se ve al señor Elmer en el mar, sí se puede ver cómo vivió su viaje en avión. Además, estaba al lado de la ventana por lo que el video conmovió aún más a los internautas al notar que él no dejaba de ver el cielo, las nubes y, cuando llegaron, el mar desde las alturas.

Jhonny le iba explicando a su conductor cada aspecto del viaje en el avión: las nubes que se ven al despegar y al aterrizar, la seguridad que tiene el avión, las medidas que deben tomar en caso de accidente y hasta bromeó con el hecho de que, si llega a haber fuego, deben salir ‘en cuatro’.

En la descripción del video y el texto encima de éste, Jhonny dio más contexto sobre lo que verían en la pieza audiovisual.

El video fue publicado hace menos de una hora y ya cuenta con más de 6.500 likes y 160 comentarios en los que sus admiradores destacaron el buen corazón que tiene y lo conmovedor que se veía el conductor cumpliendo su sueño.

“Cómo siempre que gran ser humano, Dios te bendiga y por qué no me llevas a mí jajaja”, “Ayy no se me llenaba el corazón de amor cada vez que mostrabas a Elmer como miraba por la ventana del avión... Y cada vez que lo grababas te decía ‘gracias jefe’” son algunos de los mensajes que sus fans le dejaron a Rivera.