‘Me vale que sea casado’: supuesta novia de Anuel envía fuerte indirecta

La mujer colombiana que en redes aparece como Shaarza Moriel y que ha mostrado, en múltiples ocasiones, pruebas de que está saliendo con el cantante puertorriqueño Anuel, ha causado revuelo en redes con las declaraciones que da acerca del matrimonio del boricua con la dominicana Yailin, pues, al parecer, no negaría que el intérprete de 'Marcedes Tintia' sigue casado.

En las historias de su cuenta de Instagram con casi 290 mil seguidores, la gamer ha publicado varios videos en los conciertos de Anuel, pero estando detrás de él. Además, ha reposteado historias de él, demostrando que él no la ha bloqueado como sí lo ha hecho con otras mujeres que dicen haber tenido relaciones con él.

También envió una fuerte indirecta a Yailin cuando la dominicana mostro un ramo gigante de rosas que le habría enviado su esposo, pues la colombiana escribió que tenía a ciertas mujeres enviándose ramos a ellas mismas.

Una de las pruebas más fehacientes se dio cuando Moriel publicó un video en un carro en el que iba como copiloto y mostró que quien estaba conduciendo era justamente el puertorriqueño.

Ahora se volvió a pronunciar en sus redes con unas historias en las que comenta que hace lo que quiere con este hombre sin importarle su matrimonio porque no le gusta dejar de hacer las cosas que se le antojan.

“Que le valga, si el man es casado, pero no castrado. So en mi caso las cosas se hacen como yo quiero ¿Por qué? Porque yo no necesito nada de un tipo, ni amor ni dinero. Eso de los lujos me los doy yo sola y si quiero hasta lo puedo mantener yo… si yo quiero, hago y deshago y él CALLADITO ¿Por qué? Porque la que pierde no soy yo… la de la buena vida soy yo, la de la PLATA SOY YO y si me da la gana me voy con otro y no puede reclamar nada porque la que manda soy yo” escribió la misteriosa mujer.