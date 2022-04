Yina Calderón reveló si le iba a pegar a Lina Tejeiro en fiesta de Aida Merlano

La empresaria Yina Calderón y la actriz Lina Tejeiro se vieron envuelta en medio de una nueva polémica debido a la mala relación que sostienen.

Ambas fueron invitadas a la fiesta de cumpleaños de la influenciadora Aida Victoria Merlano y aunque poco se supo sobre qué ocurrió entre ellas, se especuló que habría discutido.

Ante las masivas inquietudes al respecto, la exprotagonista se sinceró con sus miles de seguidores a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma más de 600 mil seguidores.

Detalló que cuando le pasaron el micrófono para decirle unas palabras a Aida, sintió que debía ser transparente y revelar que efectivamente le cae mal la actriz.

Allí también aprovechó para enviarle un mensaje a la creadora de contenido Karen Sevillano luego de que esta realizara un video sobre lo sucedido en la celebración.

“La que tiene que buscar psicólogo sos vos pa’ que dejes de estar de lambona, no te metas en problemas que no son tuyos. Yo contigo no me meto, es más, a mí me gusta tu contenido y siento que no necesitas lamberle el c*** a nadie, ni seguir detrás de nadie pa’ que te etiquete porque vos sos muy buena en lo que haces, entonces deja de ser lamberica”, dijo.