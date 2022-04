Yina Calderón presumió su look para la fiesta de Aida Victoria

La empresaria de fajas Yina Calderón sigue dando de qué hablar en sus redes sociales, esta vez, por el pequeño atuendo que presumió y desfiló en su cuenta oficial de Instagram, con el que asistió al sonado cumpleaños de la creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano.

No te pierdas: Yina Calderón afirmó haber superado su problema de alcoholismo

Yina Calderón y la pinta que usó para el cumpleaños de Aida Victoria Merlano

Como se puede evidenciar en el clip, la huilense le apostó a un outfit bastante sensual y sencillo, que constaba de un corto vestido negro tipo satín, unas botas rodilleras y un fino accesorio en su cuello. Todo esto, para darle protagonismo al tono rosa fantasía que aplicó en su peluca extra larga, ambas, de su propia línea de productos.

Como era de esperarse, bastaron minutos para que su clip fuera replicado y viralizado por diversas páginas de entretenimiento digital, donde las posturas divididas por parte de los internautas no tardaron en llegar, unos, elogiando su look para el evento y otros, comparando su atuendo con una pijama.

Te puede interesar: Yina Calderón ya tendría pareja para la fiesta de Aida Victoria Merlano

"Sabe que? Esta vez si se ve linda", "Quedaría chevere sino fuera tan largo.....", "se ve bonita la gente si le gusta chimbiar", "me gusta que no se puso a inventar con la pinta, tono y estilo básico y slaió, te ves muy bien Yina", "a la gente le encanta criticar por todo, a mí me encanta como te ves", "divina", "siento que te hubieras visto mejor con las puntas rizadas pero sin embargo me parece una buena elección", fueron algunos de los comentarios a favor.

Por su parte, gran parte de los comentarios, fueron dedicados a criticar el aspecto de la ex protagonista de novela para el evento, asegurando que las botas la hacían ver más pequeña de lo que era, que el cabello se le veía quemado y que el vestido parecía una batiola de pijama.

"Y esa pijama", "esos estilos con todo respeto no le quedan porque la hacen ver más peque", "cortese las punticas mor, le quedaron quemadas", "el código de vestuario en para una empijamada parece", "la mamá si se ve muy regia, Yina deberías asesorarte con alguien experto en imagen tu que puedes, lo digo con cariño" y "yo creo que sí es una pijama", comentaron otros.

No dejes de leer: “Vamos a tirar la casa por la ventana”: Aida Victoria Merlano sobre su fiesta de cumpleaños