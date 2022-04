Yina Calderón rompió los protocolos de la fiesta de Aida Victoria Merlano

La influenciadora Yina Calderón viajó a Medellín exclusivamente para asistir a la fiesta de cumpleaños de la también creadora de contenido Aida Victoria Merlano, la cual calificó como la fiesta del año.

Te puede interesar: Yina Calderón presumió su look para la fiesta de Aida Victoria

La joven había recibido la invitación durante el transcurso de la semana, en donde decía explícitamente que podía ir con un acompañante, el que ella quisiera. Sin embargo, la empresaria hizo caso omiso a este requerimiento y decidió asistir con dos acompañantes.

A través de su cuenta oficial de Instagram Yina Calderón manifestó que, aunque ella estaba clara en que debía asistir con un solo acompañante, quien sería su gran amigo Will, su madre no quiso quedarse en casa al oír el rumor de que el cantante de música popular Jhonny Rivera se presentaría en el evento.

"Bueno, Aida Merlano en la tarjeta de invitación me dijo que uno y obviamente yo solamente llevo a uno, pero alguien se me coló. Yo intenté, se lo juro, pero apenas se enteró que de pronto, de pronto Jhonny Rivera iba a sonar por algún lado, se me coló. ¿Y cómo la echamos?”, se le escucha decir a Yina mientras graba a su madre, quien se está tapando con una cobija.

Segundos después la mamá se destapa y entre risas Gina le pide a Aida que por favor no la deje ingresar al lugar del evento, y luego le manifiesta a su madre que la tarjeta solo dice que puede llevar un acompañante a lo que ella le responde que “Aida no ha dicho que no lleve a la mamá” y que si de verdad no puede ingresar al evento que sea ella misma quien se lo diga.

“Pues solo que ella me lo diga y me diga: Doña Merly, usted no entra, pues yo me quedo en la camioneta. La mamá de Yina no puede entrar, pero si entra Yina, ¿Por qué yo no?”.

Además, envió una indirecta a Andrea Valdiri al decir “Aida no es así, como las demás. Aida es una gran persona”, pues días atrás se habría llevado a cabo su boda con el creador de contenido Felipe Saruma y en la cual habrían tenido un inconveniente con Epa Colombia, quien llevó a su novia sin haber sido invitada.

JHONNY RIVERA NO SE PRESENTÓ EN EL CUMPLEAÑOS DE AIDA

Al día siguiente, es decir, el pasado jueves, la madre de la joven se despertó con una mala noticia, y es que Jhonny Rivera no estaría en el evento ya que se encuentra por una gira por Europa. De hecho, al ser esta la única razón por la que la mujer quería ir al evento, Yina pensó en devolverse para Bogotá.

“Mire ella viendo a don Jhonny, que se fue pa’ España. Jhonny, ¿Usted por qué hace eso?”, manifiesta Yina, a lo que su mamá la interrumpe para decir que ella solo había ido a Medellín para verlo a él.

Yina bromeó al decirle a Jhonny Rivera que cuando volviera de su gira les trajera unos dulces y de hecho el cantante de música popular le respondió: “Jajaja yo le llevo chocolates pues”.

No dejes de leer: Yina Calderón opinó sobre lo sucedido con Epa Colombia en el matrimonio de Valdiri