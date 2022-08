‘Ya no es mi hermana, es mi enemiga’: Yina Calderón sobre su hermana Juliana

La controversial creadora de contenido y Dj colombiana, Yina Calderón, ha estado involucrada en una pelea de mal gusto con su hermana Juliana, pues la primera acusó a su pariente de estar tomando y tener un grave problema con el alcohol.

También te puede interesar: Karol G se muestra emocionada por el dibujo que le hicieron como La Sirenita.

Sin embargo, Juliana salió a desmentir estas acusaciones y les dijo a los internautas que no le creyeran a Yina todo lo que dijera porque era necesario conocer todo el contexto de lo que ella podría estar viviendo.

Este viernes 5 de agosto, no obstante, Yina se volvió a pronunciar. La creadora de contenido, quien recientemente le respondió a Lina Tejeiro sobre su relación con Juan Duque, subió unas historias a su cuenta de Instagram en las que, incluso llorando, le dice a Juliana que ella no sería nada si no hubiera sido por la fama que Yina ganó en Protagonistas.

“¿Cuál es la pelea con mis hermanas? Me acerqué donde mi hermana Juliana a saludarla y me dijo… no fue Juliana, fue Claudia ‘ve, nosotros no necesitamos de vos, nuestra queratina es la más famosa’… ¿Quién es famosa? […] El papa, Maluma, J Balvin. Ojalá que no se le caiga como otras queratinas y no digo nada más porque es mi hermana y me abstengo a decir cualquier cosa porque yo soy una hembra, pero sí me voy con mucho dolor muchachos porque la ingratitud… escúchenme, la ingratitud no la perdona Dios” expresó la influencer.

Yina, además, le recordó a Juliana que fue gracias a su participación en Protagonistas y a los escándalos de los que ha hecho parte que ellas se hicieron famosas.

“Malagradecidas ¿Envidia, Juliana? ¿Qué envidia le voy a tener yo a usted? Si me tocó hacer una fila como de 10 horas con una bolsa de maíz pira que me preparó mi mamá y dos butacos pa’ pasar a Protagonistas. Nosotros le debemos todo al Canal RCN. Si el Canal RCN y Protagonistas no nos hubiera pasado, nadie, escúcheme bien: nadie sabría quién es usted” continuó.

Finalmente, ya sin poder aguantar las lágrimas, Yina recordó al resto de su familia y explicó la difícil situación con ellos.

“Sin su hermana, que se sometió a mil y un escándalos, el público no supiera quién es usted, nadie, nadie sabría quién es, pero igual da, tema cerrado porque es mi hermana, lo voy a dejar hasta acá […] porque yo no me hablo con mi familia. Es la verdad. Con mi mamá sí, con mi papá lo rescato a pesar de que tenga muchas falencias porque mis hermanas […] pero lastimosamente el dinero y la fama dañaron a Juliana y no es mi hermana, es mi enemiga”

No dejes de leer: La Segura revela cómo amanece enamorada al lado de su novio Ignacio Baladán.

También te puede interesar leer: Pautips revela cómo se hace ella los Siren Eyes.