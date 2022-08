La Segura revela cómo amanece enamorada al lado de su novio Ignacio Baladán

La bellísima creadora de contenido caleña conocida como La Segura, quien recientemente aclaró si se va a casar o no, ha estado mostrándose muy feliz y enamorada del uruguayo Ignacio Baladán, con quien lleva saliendo más de tres meses.

Y es que, desde que estos dos influencers oficializaron su relación, han sido muchas las demostraciones de amor que se hacen para mostrarles a sus seguidores que se trata de una relación estable y llena de romanticismo.

En esta oportunidad, la Segura mostró cómo es amanecer al lado de su ser amado, pues, en las historias de su cuenta de Instagram con más de 8 millones y medio de seguidores, subió un par de videos dándose muchos besos y abrazos en la cama con su amor.

En los textos de las historias, La Segura recalcó lo feliz que está al lado de este hombre que tanto se merece.

Además, mientras estaba ‘arrunchada’ con Ignacio, les contó a sus fans que la dejaron vestida y alborotada en una reunión.

“No crean que dormí con maquillaje. Me desperté, es la primera vez que me despierto en la primera… jajaja, súper responsable porque teníamos una reunión y la corrieron y yo ya estaba maquillada, estaba trepada, estaba vestida y así quedé, mami, con los crespos hechos. Me tocó empijamarme otra vez y ahora no quiero tener maquillaje” contó Natalia mientras estaba siendo abrazada por su novio.