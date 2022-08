‘Luego no anden llorando’: Yina Calderón le responde a Lina Tejeiro

La polémica creadora de contenido colombiana, Yina Calderón, quien recientemente celebró la recuperación de su cuenta oficial, había opinado del noviazgo entre la actriz Lina Tejeiro y el cantante e influencer Juan Duque, diciendo que era una relación por interés, pues, según ella, a él se le nota que es un ‘farandulero’ y sólo quiere ganar seguidores.

La actriz Lina Tejeiro no respondió directamente a estas acusaciones, pues no mencionó a Yina, pero sí envió un par de indirectas en las que dijo que las personas no deberían juzgar a alguien que no conocen y que ‘lo que dice Pedro de Pablo dice más de Pedro que de Pablo’. Así que Yina volvió a contestar:

“Ella señala que lo que dice Pedro de Pablo habla más de Pedro, ¡Nene! A mí me pasó, a mí me pasó, a mí se me acercaban tipos netamente por los seguidores, las ilusionaba y luego se daban cuenta de que son una basura, pero yo no quiero que le pase. Y, por último, yo solamente le estoy contestando una pregunta a mis seguidores de qué pienso de la relación y lo que yo pienso es que el man solamente quiere seguidores y usted lo sabe… bueno usted ahora no lo sabe, pero luego lo va a entender” dijo la influencer.

Yina recalcó que ella quiere dejar claro lo que piensa porque no quiere que Juan se aproveche de la fama de Lina para tener más seguidores.

“Muchos seguidores sí lo saben y piensan igual que yo, solamente que yo soy la única que me atrevo a decirlo. Y me estoy metiendo en lo que no me importa, porque realmente no me importa, pero saben qué, a mí… a mí usted señorita Lina me cae hasta bien y, como a mí ya me pasó, pues no quisiera que a ninguna mujer le pasara porque es que hay muchos hombres que se lo quieren gusanear a uno” continuó.

Además, Calderón dio una serie de ejemplos de por qué ella cree que Juan Duque está con Lina Tejeiro por interés.

“O dese cuenta: desde que es su novio, publicó canción, estrenó canción, sube historia solamente para que al otro día lo nombren algunas páginas de chismes. Si la quisiera enserio, no la nombra, no hace nada de eso, no estrena canción. Es más, no hace pública la relación porque le interesa es usted, no sus seguidores. Pero bueno, no importa, esperemos a ver, con el tiempo, quién tenía la razón. Así que yo no me meto más, sólo luego no anden llorando y sufriendo, conste que les advertí”.

