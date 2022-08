El tuit de Lina Tejeiro que muchos toman como indirecta a Yina Calderón

En su cuenta de Twitter con más de 1 millón 200 mil seguidores, la bellísima actriz colombiana, Lina Tejeiro escribió unas palabras que varios de sus admiradores consideraron como una indirecta hacia la influencer y Dj Yina Calderón.

Recordemos que Lina, quien recientemente respondió las críticas por los granos en su rostro, acaba de anunciar públicamente su relación con el influencer y cantante paisa Juan Duque, demostrando el amor que se tienen de muchas formas y en las redes sociales.

Pese a que muchos están felices por ver a Lina tan contenta al lado de Juan, una de las que criticó esta relación fue la creadora digital y Dj de guaracha Yina Calderón, quien dijo que Duque estaba con Tejeiro por interés, pues que era un farandulero al que le gusta conseguir seguidores a costa de la actriz.

Aunque Lina ya habría contestado con unas historias en su Instagram, en la tarde de este jueves 4 de agosto hizo un tuit que muchos de sus seguidores consideraron otra respuesta en medio de esta controversia.

“Vivimos cuestionando el amor de los demás y no preguntamos dónde está nuestro amor propio” escribió la famosa.

El tuit ya cuenta con más de 6.100 likes y varias respuestas en las que los usuarios de esta red social recalcan que no debería ‘rebajarse’ al nivel de la persona que la criticó.

“Amix no te rebajes con esa guisa. Recuerda que, aunque el piso esté parejo, hay niveles” escribió una de sus fans.

“Total, gente que no se quiere y viene a opinar de los demás cuando no saben dónde están parados, has como la mantequilla que todo te resbale, se feliz pa que les duela más” comentó otra de las seguidoras.