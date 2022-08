Yina Calderón celebró aufórica la recuperación de su cuenta oficial

La empresaria de fajas y creadora de contenido Yina Calderón sorprendió reiteradamente a los internautas y seguidores al confesar en durante el 2021 los constantes cierres de sus cuenta de Instagram donde acumulaba millones de fanáticos.

Según Yina, ni ella ni su equipo de trabajo aluden a que fuera la compañía quien cerrara tantas veces su cuenta y por ende, se atrevió a afirmar que había alguien detrás de los misteriosos cierres, ya que desde la plataforma nunca hubo una justificación para los cierres.

"Yo creo que hay alguien detrás, porque es que no hay un motivo, yo cancelé las putifiestas, en vivos , subo contenidos como cualquier otro y yo no sé que está pasando, pero ya es injusto de verdad, estoy súper triste ", afirmó Calderón.

Para su sorpresa, en las últimas horas la plataforma digital le devolvió una de sus cuentas principales, dejando claro que los motivos por los que habían hecho el respectivo cierre meses atrás, no tenía tanto peso y por ello, le dieron una nueva oportunidad para recuperar su red.

Bueno señores, señores les cuento que Instagram me está empezando a devolver mis cuentas, ya me devolvieron esta y estoy contenta, tengo fé en que me devuelvan todas mis cuentas que me han cerrado, me han inhabilitado