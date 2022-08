Tatán Mejía hace reflexión de por qué le dijo ‘no’ a propuesta de trabajo

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 2 millones 200 mil seguidores, el deportista colombiano Tatán Mejía hizo una importante reflexión con sus fans acerca de la importancia de sentirse bien con lo que uno hace y tener que decir que no a algunas propuestas de trabajo.

Este famoso paisa, quien recientemente dejó su huella y las de su familia en su casa nueva, dijo que el trabajo no representaba lo que él era y que lo mejor que podía hacer era negarse.

“Me acaba de pasar algo y es que me invitan a un lugar en donde no me sentía cómodo, no me siento cómodo estando allá porque pues no me representa ni los represento, entonces todos incómodos. Y les dije no, no, no puedo, no quiero porque me parece que no va de acuerdo con mi estilo de qué es lo que yo quiero proyectar, punto, uno no va a donde no se siente cómodo y les dije que no” expresó el exparticipante de MasterChef Celebrity.

La reflexión de Tatán se fue un poco más lejos, pues dijo que le parecía difícil decir que no en este país porque estamos siempre dispuestos a no hacer sentir incomodidad a nadie más que no sea uno mismo.

“Y obviamente como que hubo una incomodidad y me ponía a pensar por qué es tan difícil decir que no en este país. Y yo creo que es tan difícil decir no porque uno cree que la otra persona se va a incomodar con mi respuesta: no, entonces prefiero decir sí e incomodarme yo e ir a hacer un favor incómodo, algo que no quiero hacer porque no fui capaz de incomodar a una persona que en realidad no importa” continuó.

Finalmente, Mejía se mostró en una dicotomía: hacer lo que le gusta así tenga que decir que no a varios trabajos, o incomodarse en nombre del ‘camello’.

“Entonces aquí pensando un poco en quién está primero… y era camellito, o sea era camello. Mmmm pues no sé si de pronto decirle sí a todo e ir a donde no me siento cómodo porque es trabajo, o definitivamente ser fiel a lo que soy, a lo que siento y estar en donde de verdad crea que puedo aportar algo y no ir por ir” finalizó.

