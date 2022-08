‘Tómenlo como amenaza’: Carlos Feria envía mensaje a quienes lo critican

El polémico creador de contenido colombiano, Carlos Feria, quien recientemente recibió el dictamen del ICBF sobre los derechos de su hija, volvió a desatar una fuerte controversia en redes sociales debido a las palabras que usó para referirse a quienes lo han acusado de maltrato hacia la niña.

Y es que Carlos y su esposa Adriana han pedido excusas públicas por haber involucrado a su hija en los videos que hacen para sus redes sociales, pues son bromas que han indignado a los internautas.

No obstante, el dictamen que les dio el ICBF aclara que no ha habido maltrato hacia la niña de parte de sus padres, por lo que Carlos se despachó en contra de los influencers que lo siguen acusando de esto.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 7 millones 200 mil seguidores, Carlos dijo que estaba lleno de ira con aquellos que dicen que ‘ha tocado a su niña’.

“Hoy sí me la sacaron, familia. Hoy sí no estoy como ‘ah qué chimba sí, estoy lleno de amor’ coman mier** todos porque ya se metieron con algo muy heavy, por ahí está rondando un put* video de mier**, estoy mama**, cab**. Perdón por las groserías, pero estoy lleno de rabia, estoy lleno de ira porque… decir estas maric****, decir esas mentiras es otro nivel, es otra mier**” dijo contundentemente el creador digital.

Carlos hizo un gran énfasis en que el video del que está hablando es una calumnia y que ya sobrepasó su paciencia.

“No fui amoroso, perdón, no fui amoroso. No se me nota el amor porque tengo rabia. Ya enserio se están metiendo más allá, pasaron la línea, hace rato la pasaron, pero esta vez literalmente ya se me metieron a mi casa, a mi rancho, ya ustedes se están acostando hasta en mi cama, coman mier** y busquen vida” continuó.