‘Más filtro que persona’: le dicen a Yailin por foto en bikini

La cantante dominicana y prometida del también cantante Anuel, conocida como Yailin la más viral, publicó una foto en la que generó bastante discordia entre los internautas.

Se trata de una instantánea en la que usa un diminuto bikini de diversos colores en una piscina, dejando poco a la imaginación.

También te puede interesar leer: Yailin sigue demostrando su amor a Anuel con fotos en sus redes.

Yailin, quien recientemente se sometió a una nueva cirugía estética, publicó la foto en su cuenta de Instagram con casi 5 millones de seguidores. En la foto se resaltan sus curvas y los atributos con los que, definitivamente, enamoró a Anuel AA.

En la descripción del post, Yailin envió lo que podría considerarse como una respuesta a las críticas que siempre suele recibir:

“No trates de apagarme porque te apagas tú”.

Comentarios divididos en la publicación

Yailin suele despertar diversos y extremos sentimientos como admiración, amor y hasta odios. Es por eso que los internautas siempre comentan sus publicaciones con comentarios fuertes y divididos.

En uno de ellos, por ejemplo, un usuario de esta red social le comenta: “Más filtro que persona las patitas de flamenco deje ver sus piernas pues” no sólo haciendo referencia a que la foto no se ve muy natural, sino a que las piernas no se le ven porque están debajo del agua.

Sin embargo, fueron varios los fans de la más viral que salieron en su defensa y empezaron a discutir con el autor de este polémico comentario.

“@dauleguayas bueno si no te gusta por qué estás en comentado y siguiéndola”

“@dauleguayas usted es fan número uno de Yailin solo espera que Yailin suba una foto para comentarle, tu artista favorita es Karol g no Yailin tu eres un fan de Yailin, aunque lo niegue yo nunca voy a ir a comentar al Instagram de Karol adivina? Porque no soy fan de ella, pero tú ere una fan de Yailin”.

“@dauleguayas hey pero deja ahora ella ya es feliz así no vez que ya salió de pobre ya no es aquella mujer que vestía horrible Anuel le cambio la vida por lo que vi en la entrevista Anuel le compro todo a ella para que se viera una mujer de clase, lo único que no le puede cambiar es su manera de ser y lo que vos dijiste... Pero esta bueno que alguien le haya cambiado la vida y ya no sea esa mujer de barrio” escribió otra persona que, aunque la quiso defender, también hizo afirmaciones un poco negativas hacia la dominicana.

No dejes de leer: Luciendo sus curvas, Yailin envía mensaje sobre la envidia.

También te puede interesar: Así tiene guardado Yailin la más Viral a Anuel en su celular.

No te pierdas: Anuel AA reiteró su amor por Yailin con romántica publicación.