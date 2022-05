Anuel AA reiteró su amor por Yailin con romántica publicación

El cantante Anuel AA reiteró su amor una vez más por su prometida Yailin ‘la más viral real’ y respondió a críticas.

Te puede interesar: Anuel AA y Yailin protagonizan divertida pelea y dividen opiniones

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 28 millones de seguidores, el trapero compartió un carrusel con dos fotografías junto a la joven desde Chile, donde dará uno de sus conciertos.

En la primera instantánea se mostró sentado en una silla y cargando a la artista, mientras se dan un amoroso beso.

En la segunda imagen se dejaron ver del mismo lugar, pero él fumando y ella mirando su teléfono celular.

Con dicha publicación, el intérprete de “China” decidió dejar un contundente mensaje con ayuda de refrán para responder a quienes tanto suelen criticarlos y con ello expresar de nuevo lo mucho que ama a la dominicana.

“Recuerda que al árbol que más frutos da, es al que más piedras le tiran!!!!!!! Yailin TE AMO”, escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación logró más de un millón de “me gusta” y miles de comentarios donde dividieron opiniones.

Algunos los llenaron de halagos y buenos deseos, apoyando de su relación, mientras otros no tardaron en seguirlos criticando.

“Te veo bien feliz", "el amor", "la tóxica", "jajajajja no sean payasos", "Dizque el árbol que más frutos da jajajjaja", "los dos se ven fatales y consumidos", "pero ella no te da frutos para nada, solo perdidas, una muy mala cosecha", "dónde le pongo me divierte", "divinos", le escribieron.

Por su parte, también le recordaron que su expareja, Karol G, se encuentra en Chile, quien también dará un concierto tras su gira “Bichota Tour” por América Latina luego del éxito que tuvo con sus dos conciertos en la ciudad de Bogotá.

Razón, por la que muchos comenzaran a asegurar que Yailin había ido para asegurar que ambos no se reencontraran.

Si bien otros pidieron que no la montaran en tarima, lo más seguro es que Anuel AA invite a Yailin al escenario a cantar su colaboración “Si Tú Me Busca”, cuyo videoclip suma más de 40 millones de reproducciones en YouTube.

Asimismo, el cantante no dudó en anunciar que en los próximos días estrenará dos canciones y el comienzo de su gira.

“2 CANCIONES NUEVAS ESTA SEMANA!!!!!!! JUEVES Y VIERNES!!!!!!! JUEVES: OUT OF MY MIND - Dababy VIERNES: ¿QUé NOS PASÓ? ME FUI DE GIRA”, agregó.

No dejes de leer: Yailin la mas viral divide opiniones con cambio look