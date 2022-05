Luciendo sus curvas, Yailin envía mensaje sobre la envidia

En su cuenta de Instagram con más de 4 millones 800 mil seguidores, la cantante de música urbana nacida en República Dominicana, Yailin la más Viral, publicó una serie de fotos que dejó con opiniones divididas a los internautas.

Esta polémica reggaetonera, quien recientemente generó críticas por cambio de look, usó un traje que, como lo hacen usualmente sus vestimentas, dejan poco a la imaginación.

Se trata de un vestido tipo camisa que ella deja abierto en la parte inferior mostrando sus piernas y glúteos. Además, usa una peluca larga lisa y de color rosado que contrasta a la perfección con el color negro de su traje.

En la descripción del post, la dominicana habla de lo que la envidia representa para ella, escribiendo:

“Afortunado es Quién no Lleva la envidia como compañera”.

Un artista musical conocido como Gerald G le comentó a Yailin expresándole que se adhiere a su punto de vista:

Como siempre, Yailin levanta comentarios de todo tipo y no sólo positivos, pues las críticas en sus publicaciones son bastante comunes:

“En todas sus fotografías la veo distinta no parece ella parece un travesti...” escribió una de las usuarias de esta red social.

“EL TIEMPO ME DARÁ TO’ LA RAZÓN CUANDO ME CASÉ CONTIGO Y TE COMPRÉ UNA MANSIÓN”.

“Esa gente que pone comentarios burlándose de ella, por favor no lo hagan, no puedo darle like a todos”.