‘Igual me siento joven’: William Levy por su cumpleaños número 42

En su cuenta de Instagram con más de 10 millones de seguidores, el actor cubano estadounidense, William Levy, agradeció por todos los mensajes de felicitación que ha recibido por su cumpleaños número 42.

El protagonista de la versión del 2021 de ‘Café con aroma de mujer’, quien recientemente derritió a muchas mujeres al mostrarse sin camisa y en una piscina, aprovechó para bromear sobre su edad en la publicación hecha en sus redes sociales.

“Por acá para agradecerles todo el cariño que me han brindado en este día especial, cumpliendo 42 años jajaja ya me estoy poniendo… jajaja, pero nada igual me siento joven que es lo importante, me estoy poniendo más madurito, digámoslo así. Pero nada agradecido con todos ustedes, agradecido por todo el cariño que me brindaron, todos los mensajes que me han mandado de todas partes del mundo” explicó el famoso en su video.