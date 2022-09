Marcela Reyes y Epa Colombia se dicen sus verdades en un ‘cara a cara’

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 2 millones y medio de seguidores, la Dj de guaracha e influencer colombiana, Marcela Reyes, mostró que se reunió con la influencer y empresaria Epa Colombia, aunque se sabe que no son muy amigas.

Por esa supuesta enemistad que hay entre ellas dos, Marcela, quien recientemente recibió miles de halagos por fotos saliendo de una piscina, aclaró que andaba con Epa solamente porque tenía unos cuantos tragos encima.

Esto les dio la idea de hacer un cara a cara, un poco prendidas, en el que fueran sus seguidores los que dejaran las preguntas para que ellas contestaran, con toda sinceridad, en frente de la otra.

Las primeras preguntas tenían que ver con el hecho de si alguna vez alguna de las dos había hablado mal de la otra, a lo que Epa contestó:

“Amiga, yo sí la verdad he hablado más de usted. He dicho que usted se la pasa criticando a otras personas y usted ni siquiera se ve, amiga. Entonces yo sí he hablado mal de usted miles de veces”.