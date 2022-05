Marcela Reyes envía fuerte indirecta a influencer que habló de sus procedimientos

En su cuenta de Instagram con más de 2 millones y medio de seguidores, la DJ colombiana de guaracha Marcela Reyes se mostró un poco indignada de que una influencer haya hablado de los implantes que tiene.

Esta polémica DJ, quien recientemente mostró la extrema delgadez en la que quedó luego de la depresión, dijo que hasta ahora se enteraba de lo que dijeron de ella, pues ha estado muy ocupada.

“Por ahí dijeron que yo era una zor**, pero que las tenía bien puestas jajaja ay bendito, bendito cuando la gente habla desde la frustración. Oigan yo mantengo tan ocupada facturando, realmente facturando y no haciéndome la que facturo, que yo ni siquiera había tenido tiempo de ver eso. Pero bueno, chévere que me vean como un modelo a seguir y que se quieran poner exactamente como estoy yo. Me gusta, me gusta” expresó la DJ.