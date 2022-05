Así reaccionó el hijo Marcela Reyes tras ver su polémico video

La reconocida Dj antioqueña Marcela Reyes acabó de recibir una factura de su pasado con el episodío que la consagró a la fama nacional hace varios años, luego de filtrarse un polémico video donde esta le dio múltiples patadas a la puerta de un apartamento, donde presuntamente estaba su expareja y padre su hijo Valentino, siendo infiel con quien ella consideraba su mejor amiga.

Esta controversial situación, no solo la llevó a tocar la fama en Colombia sino que la catapultó en internet con lo vivído. Recordemos que para ese momento su pequeño era solo un bebé, por lo que no tuvo conocimiento alguno de lo ocurrido.

Sin embargo, con el paso de los años y las tendencias digitales, el pequeño tuvo acceso a un dispositivo móvil que por accidente o búsquedas relacionadas a su mamá, lo habrían llevado a ver hace tan solo unos días, el famoso video donde su mamá en medio de palabras subidas de tono y reiterados golpes le gritaba a su padre que saliera de ahí con la mujer con la que estaba.

Imagínense que no sé por qué Valentino (creo que fue por accidente) tenía un celuar en la mano y entró a Youtube y se encontró con mi video, ustedes ya saben cual video, el video más viral que he tenido en mi historia y la nana estaba al lado y logró quitarle el celular, pero el comenzó a llorar y a preguntar que por qué la mamá estaba así, que la mamá que estaba haciendo y ese día le tocó ir al colegio y OMG, comenzó a hacer exactamente lo que yo estaba haciendo en el video, les voy a mostrar, expresó la antioqueña.

Tras mostrar el clip, la mujer expresó que es consciente que debe tener una conversación con su pequeño pero que francamente no sabe cómo abordarlo, si decirle la verdad cuando el tiene tan solo cuatro años o si es mejor decirle otra cosa. Por ello quiso pedirle consejo a sus seguidores sobre qué hacer.

Recomendaciones de los fanáticos a Marcela Reyes

El primero le aconsejó que no era prudente darle tanta información y que lo más sano era maquillar un poco la escena. El segundo le dijo que le dijera la verdad tratando de suavizar las cosas y aclarándole que muchas veces los adultos hacen cosas que no están bien. El tercero coincidió un poco con la última postura, diciéndole que buscara las palabras apropiadas para tener la charla. El último, al parecer con desconocimiento del video incial, le dijo que castigara al pequeño por esos comportamientos, a lo que esta tuvo claro que ese no sería su proceder porque lo que el pequeño está haciendo era replicar algo que vio.

