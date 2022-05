Barbie colombiana revela audio que confirmaría la sustancia que tiene Epa en sus glúteos

Las controversias en las que se ven inmersas las creadoras de contenido Epa Colombia, barbie colombiana y Yina Calderón son cada vez más evidente en las redes sociales.

La polémica actual tiene que ver con una parte del cuerpo de Daneidy: su cola. Y es que todo empezó cuando, en medio de una dinámica de preguntas, Yina Calderón dijo que “la amiga” de Epa, refiriéndose a la barbie colombiana, había dicho que Barrera sí tenía biopolímeros, pese a que ahora lo niegue en frente de sus seguidores.

Yina, además, insinuó que Epa usaba calzones de espuma. Fue por estas historias de Instagram que la Barbie decidió intervenir y recalcar que Daneidy sí tiene biopolímeros en la cola y, además, presentó un audio que lo demuestra.

“¿Usted ya cuánto lleva con esa cola así? ¿Como más de cuántos años? ¿Hartos cierto? ¿Qué tal le parece el cirujano de Marcela Reyes? O ¿Está mejor el de esta china que se cuadro con Exotic?... No más mírele la nariz. Jamás ¿Usted qué me está diciendo? Primero el de Yina Calderón no tiene ni título y no más mírele la nariz de él. Entonces no”.