Marcela Reyes recibe consejos para hablar con su hijo de su polémico video

La polémica DJ de guaracha, Marcela Reyes, se hizo bastante viral en redes hace varios años debido a un video en el que golpea la puerta de un apartamento y grita varias groserías porque, al parecer, su novio y su mejor amiga estaban siéndole infiel allí dentro.

En vista de que todo esto pasó hace tiempo y ella contó que ya sanó esas heridas e incluso ya se casó con otro hombre, jamás imaginó que tendría que pasar por algo más difícil luego de este bochornoso episodio.

No obstante, estaba equivocada, pues el video está publicado en las redes y, lamentablemente, su hijo llegó a una de ellas y lo vio. Lo peor, fue que el niño, en su colegio, empezó a imitar a la DJ y esto, claramente, le dio mucha vergüenza a la paisa.

Ahora bien, Marcela, en vista de que no está segura acerca de cómo reaccionar, les pidió consejos a sus seguidores y ellos le dieron varios puntos de vista.

La primera respuesta que comentó Marcela le planteaba suavizar en algo la situación: “A veces no es tan bueno darles tanta información, trata de maquillar un poco las cosas”.

A lo que Marcela contestó: “Creo que sería prudente, incluso podría decirle que es un TikTok”.

Otra persona le aconsejó que no le contara toda la verdad, pero que sí le hablara de lo que está mal hacer: “La verdad así tal cual, no, sólo dile que a veces los adultos con rabia hacemos cosas que no se deben”.

Marcela simplemente escribió: “Esta opción me gusta mucho más”, dando a entender que seguro hará lo que le aconsejó ese seguidor.

Una tercera persona no la aconsejó, simplemente recordó lo bello que es su bebé: “Yo me rio! Es divino, y aún creo que no entendería, Muero de amor”.

A lo que la DJ comentó: “La fanaticada que tiene Valentino es increíble. Muchísimas gracias de verdad por amar tanto a mi bebé.”

Otro usuario de Instagram le dijo que mejor le explicara toda la situación: “Sí claro explícale lo que sucedió en ese momento con sabiduría, él es un niño muy inteligente”.

Finalmente, otro internauta le dice que lo mejor es castigarlo, algo que no le gustó mucho a la paisa, pues considera que su bebé sólo la está imitando, no que esté haciendo algo malo por su propia cuenta.

