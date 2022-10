“No le enseñaron valores”: La Jesuu critica a Yina Calderón y a su mamá

La creadora de contenido valluna conocida como La Jesuu, quien ya había reaccionado al video de Yina Calderón junto a la mamá haciendo críticas de los influencers, publicó un video completo ampliando su opinión y arremetiendo en contra de la educación que le dieron a la Dj de guaracha en su casa.

En su cuenta de Instagram con más de 3 millones 200 mil seguidores, la famosa influencer publicó el video en el que, más que hablar de lo que ‘dijeron’ Calderón y su mamá de ella, explicó la perspectiva que tiene de los valores y la educación que Yina adquirió en su casa.

Ubicamos la palabra ‘dijeron’ entre comillas porque en realidad no usaron palabras para dar su opinión sobre la valluna, sino que sólo hicieron un gesto de susto, haciendo entender que la apariencia de La Jesuu les causaría algo de ‘terror’.

Así, pues, la valluna simplemente se dedicó a entender por qué estas mujeres, según ella, tendrían que opinar tan mal de otras mujeres para sentirse bien.

“Este video es la respuesta que el verdadero problema de Yina viene desde su casa y, gracias a Dios, yo no tengo la necesidad de burlarme de ninguna mujer para sentirme el dote de mujer que soy. Cuando a usted en su casa no le enseñan valores, cuando usted en su casa no tiene un espejo de respeto, sale a hacer cosas como estas” explicó la influencer.

Aunque La Jesuu sí habla de la clase de educación que las mujeres muestran en las redes sociales, recalca que no quiere hablar mal de ninguna de las dos.

“Yo no voy a decir nada de la señora porque, sea como sea, es mayor que yo y en mi casa sí me enseñaron que a los mayores se les respeta. Si ella, con la cantidad de años que tiene encima, no lo tiene claro, yo no tengo por qué rebajarme al nivel de ella a explicárselo. Tampoco voy a decir nada de ellas dos porque soliticas se han encargado de demostrarle a un país entero de qué están hechas como personas y como familia” continuó.

La influencer también explicó que Yina es el ejemplo de su madre y que eso le va a afectar en muchos aspectos de su vida.

“Es más, para mí, ellas dos son el vivo ejemplo de la importancia de inculcarle una buena educación a nuestros hijos. Manita, eso influye mucho en un futuro, en lo personal, profesional, laboral, familiar. Oiga, cuando el barco tiene un buen piloto, no tiene cómo dejar hundir a su tripulación. Hay un dicho que dice que los hijos son el reflejo de los padres y, aunque mucha gente no está de acuerdo con eso, yo Valentina me siento muy feliz y orgullosa de que, hasta el momento, he tenido que andar con la frente en alto porque, cada vez que la he expuesto públicamente, ha sido para compartirles a ustedes los logros”.

La Jesuu finalizó recalcando que ella nunca ha tenido que exponer sus problemas familiares para ganar seguidores y que más que ofendida, se siente triste por la forma en que Yina y su familia han invertido su tiempo, fama y dinero.

