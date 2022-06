Luisa Fernanda W enamora mostrando el elegante outfit de Máximo

La creadora de contenido colombiana y esposa del cantante Pipe Bueno, Luisa Fernanda W, encantó en las redes con una serie de videos en los que resalta la belleza y ternura de su primer hijo Máximo.

Luisa, quien recientemente desempolvó un divertido clip junto a Pipe Bueno, publicó, en las historias de su cuenta de Instagram con más de 17 millones de seguidores, varios videos en los que muestra la belleza de su hijo Máximo.

“Bravo… ay qué niño tan guapo. Amor estás de una divinura, no, no, no, qué hombre tan lindo. Mira, tengo un corbatín divino… ¿Qué estás hablando? Jejeje” le dice Luisa a su bebé mientras muestra el outfit del niño.