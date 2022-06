"Estoy como un chupo": Luisa Fernanda W al hablar de su embarazo

A través de sus redes sociales, Luisa Fernanda W ha mostrado día a día todo lo relacionado a su segundo embarazo, mostrando su barriguita, los outfits que está usando en esta dulce espera, los videos en el que el pequeño Máximo acaricia al hermanito que viene en camino y hasta algunos de los síntomas que ha padecido durante su embarazo.

Pero, la mezcla de sus funciones laborales, el cuidado de Máximo y la etapa actual de su embarazo han hecho que ella de sienta muy agotada y así lo dejó ver en la más reciente publicación que la realizadora de contenido, que tiene más de tres meses de gestación, realizó en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

En los videos se puede ver a Luisa Fernanda W, acostada cómodamente en una cama, cuando ella comienza a hablar de lo agotada que se siente, mostrando las ojeras que tiene en el rostro, afirmando que ella se siente “como un chupo”, aunque entiende que hay mujeres que quizás le toca más duro, pero recordó que Máximo todavía es un bebé al que debe cuidar bastante y a eso se le suma su trabajo y el cuidado de su embarazo.

“Miren las que no tienen hijos, pues no me van a entender, tengo unas ojeritas, yo sé que hay mujeres que les tocará mucho porque a mí, y no me voy a quejar, sino que, estar embarazada, tener un bebé, pues porque máximo también es un bebé, tener que trabajar en este momento estoy como un chupo”, dice Luisa Fernanda W en sus historias.

Posteriormente recalcó que no quería pararse de la cama, ya que sentía desaliento destacando que se encuentra en un momento duro de su embarazo, así que, tras su confesión, se levantó para arreglarse para trabajar y para jugar con Máximo.

“O sea no me quiero parar de la cama y no es que me esté quejando, sino que es muy duro, o sea, el estado de embarazo y más el mío en este momento es el que más me jode porque me siento con un desaliento horrible, no quiero nada, pero mi hijo me pide que juegue, luego trabajar, ¡ay no!”, agregó la influenciadora.