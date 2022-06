¡Me vale!: Luisa Fernanda W nuevamente defiende su forma de vestir

En su cuenta de Instagram con más de 17 millones de seguidores, la creadora de contenido colombiana y esposa del cantante Pipe Bueno, Luisa Fernanda W, lució un vestido con varios tipos de escote para exponer varios puntos de vista sobre la ropa.

Esta bella influencer, quien recientemente hizo profundas confesiones con sus seguidores, expresó que lo más importante para lucir cualquier prenda es la actitud y personalidad con la que uno la vista.

“Son bastante arriesgados, claramente no son para todo el mundo, no son para el gusto de todas. Sí son mi gusto, yo me pondría este tipo de vestidos para una fiesta, una rumba en clima caliente, pues yo me siento súper cómoda con mi cuerpo, entonces sí los usaría y creo que tengo la personalidad para usarlos […] Claramente buscaría como los zapatos adecuados, el maquillaje adecuado, algún gabancito, pero lo amo” explicó la también empresaria, mostrándose orgullosa de su vestido.

Luisa también dijo, a modo de consejo a sus seguidoras, que el tema de vestirse con prendas muy pulcras o recatadas no definen a nadie, pues para que la ropa se vea bien sólo es necesario tener actitud, no un buen cuerpo o ropa muy cara.

"Yo opino que la ropa es de personalidad, no importa si es lo más glamuroso, si es lo más sencillo, o para algunos lo más […] ordinario; si tú lo portas con personalidad, si te sientes bien con lo que tienes puesto, lo vas a lucir excelente y se te va a ver precioso. No importa la forma de tu cuerpo, no importa si es caro, si es barato, o sea, si lo portas con actitud, te verás muy bien […] Me gusta de todo tipo, a veces me puedo vestir muy pulcra para muchos y hay días en los que me vestiré así y me vale” finalizó.