Luisa W y Pipe Bueno ya tienen el nombre de su segundo bebé

Hace tan solo unas horas que la creadora de contenido Luisa Fernanda W y su pareja Pipe Bueno anunciaron públicamente que si están esperando su segundo bebé y que ya superaron los primeros tres meses de gestación. Desde entonces, la atención está centrada en lo que hace y dice la pareja.

Puedes leer: Luisa Fernanda W hizo profundas confesiones con sus seguidores

Por ello, la también empresaria aprovechó sus historias de Instagram de las últimas horas para darle fin a rumores que estaban rodando en la web y para responder algunos de los interrogantes más reiterados por sus millones de seguidores.

La intriga de muchas personas es cuántos meses tengo, pero las semanas exactas otro día se las comparto, pero les digo que estoy como al rededor de cuatro meses...yo lo unico que estoy haciendo es recibir consejos, por que a mí me dijeron que uno no debe decir las semanas exactas que tiene y yo "a bueno", yo siempre estoy con Dios y Dios me cuida, pero nada pierdo con no decirlo, no lo digo y ya, me gusta recibir consejos.

Las palabras de Luisa no quedaron ahí y también aprovechó la más reciente entrevista que dio Pipe Bueno a Buen Día colombia del Canal RCN, para reiterar lo que este contó en el programa matutino y es que desde hace un año y sin saber que serían nuevamente padres, ya habían elegido el nombre de su segundo bebé, del que aún no conocen el género, aunque ya pueden hacerse la ecografía para averiguarlo. Sin embargo, adelantó que tomaron la desición de tener paciencia para hacer la revelación del sexo.

Puede ser de tu interés: Pipe Bueno reveló qué síntomas ha tenido en su segundo embarazo con Luisa

También mostró parte de los cambios físicos que está sufriendo a raíz de su proceso de gestación, entre los más notables actualmente está la pigmentación de su zona axilar, cambios hormonales que recibe con amor pero que desde ahora trata de combatir y prevenir con diferentes productos hidratantes y tratamientos que ayuden a disminuir la aparición de las estrías, entre otros síntomas que pueden aparecer.

Luisa revela su tip para lucir bella durante el embarazo

Por si fuera poco, la paisa compartió con sus seguidores su secreto para lucir bella y cumplir con sus obligaciones, pese a estar pasando por los primeros meses de embarazo y atender las obligaciones de su hijo, Máximo.

Miren yo tengo mis días, se acuerdan hace días atrás que me desaparecí un rato de redes, yo no me podía ni parar de la cama, estaba mal, fue muy teso, entonces ya en este momento estoy teniendo un poco más de energía, entonces aprovecho esa poca energía que tengo para trabajar, para hacer mis cosas, para arreglarme, a mí arreglarme me hace sentir bien, me inspira, como que yo me siento limpia y bañada y me inspiro, entonces también es de sacar esa fuerza de voluntad y hacer las cosas.

Te puede interesar: ¡Confirmado! Luisa Fernanda W y Pipe Bueno están esperando a su segundo hijo