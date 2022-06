Luisa Fernanda W hizo profundas confesiones con sus seguidores

La creadora de contenido antioqueña Luisa Fernanda W se apoderó de las tendencias digitales en las últimas horas tras revelar públicamente que sí estaba esperando su segundo hijo, fruto del amor con su actual pareja, Pipe bueno, actual protagonista de la producción de Canal RCN: Te La Dedico.

Esto ha hecho que la atención se centre en gran parte de lo que hacen y publican los artistas de manera conjunta e independiente, convirtiéndose casi que de inmediato en tendencia digital. Como muestra de ello está la más reciente dinámica de preguntas de la paisa, donde aprovechó el filtro de "Preguntas profundas", para responder los interrogantes aleatorios que planteaba la dinámica.

La primera pregunta fue dirigida a cuándo había sido la última vez que se había quitado un peso de encima, a lo que confesó que hace aproximadamente un mes, pero no reveló detalles de lo que le permitió lograrlo. Después le interrogaron si para ella existía un punto de felicidad plena a lo que también confesó que sí, pero que no es permanente sino momentáneo al hacer algo que apasiona mucho, al compartir un momento con alguien, al lograr un sueño, etc.

"Cuál es tu objetivo de vida", decía la siguiente pregunta, a lo que respondió: "Hacer lo que amo, amar a quien amo, sentirme amada, amar a Dios".

Otras respuestas profundas de Luisa Fernanda W

Luego la dinámica preguntó si ella creía que en las relaciones actuales se había perdido el romanticismo, a lo que aclaró que aunque en su caso no es así, si siente que hay muchas parejas que dejaron los detalles de conquista en segundo plano, pero que por suerte no es su caso. La siguiente pregunta es si tendría una amistad con ella misma, ¿qué dijo?

Obvio, mar%&/ me caigo demasiado bien, me parece que soy una bacana, con migo se pasa muy bueno, si yo paso con migo bueno, obvio me tendría de Best Friend

Culminó la dinámica con una pregunta muy general, donde le cuestionaban si ella creía que alguien podía vivir toda su vida sin decir una sola mentira, a lo que ratificó que no, que eso es imposible, aunque sean temas no tan graves o delicados.

