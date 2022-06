Pipe Bueno reveló qué síntomas ha tenido en su segundo embarazo con Luisa

El pasado martes la influenciadora Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno pusieron fin a los rumores de un segundo embarazo al confirmar la noticia por medio de sus respectivas redes sociales.

A través de un emotivo momento, la creadora de contenido publicó un corto audiovisual que recopila varios momentos claves una vez se enteraron que serían padres una vez más. En este video se puede evidenciar desde la prueba de embarazo positiva hasta el más íntimo momento en el que las nauseas hacen efecto en la joven.

Otro de los momentos que se pueden ver allí es una tierna escena en donde el pequeño Máximo, su primer hijo, está acostado sobre la barriguita de su mamá.

De hecho, tras anunciar la noticia, Luisa y Pipe aclararon que la razón por la que no habían confirmado este nuevo embarazo era debido al riesgo que existe durante el primer trimestre de gestación.

Minutos más tarde, Pipe Bueno realizó una dinámica de preguntas a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de ocho millones de seguidores, para aclarar algunas dudas de sus seguidores y charlar un poco sobre esta nueva etapa de sus vidas.

Una de las preguntas estuvo relacionada a si Pipe Bueno había sentido algún síntoma, pues suele ser recurrente que la pareja de la mujer que se encuentra en estado de gestación presente síntomas parecidos al de ella.

“Te ha dado algún síntoma a ti?”, preguntó un Internauta, a lo que Pipe Bueno respondió sin ningún problema que “yo con esto síntoma que me da a mí… O sea, este siempre me repite lo mismo, nunca falla, es tragar como un marrano, que por cierto, por eso de nuevo estoy en la línea, en la raya, para bajar los kilos que me subí”.