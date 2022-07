Lina Tejeiro y la fuerte respuesta a quien le dijo que ‘saliera del armario’

La talentosa y famosa actriz colombiana, Lina Tejeiro, es una mujer que se caracteriza por su espontaneidad y transparencia en las redes sociales, por lo que para nadie es un secreto que suele hacer y decir lo que ella quiera y sin tapujos de ningún tipo.

Ahora bien, este sábado 16 de julio, la creadora de contenido paisa, Luisa Fernanda W, estaba de cumpleaños y, por supuesto, su amiga Lina Tejeiro estaba presente en la celebración.

De hecho, en uno de los videos que subió la influencer saludando a Aida Victoria Merlano, se ve a Lina saludando a otra amiga de manera muy cercana, incluso muchos aseguraron que era un beso en la boca y que Lina no es sincera en lo que tiene que ver con su sexualidad.

Lina no tardó en contestarle con un mensaje directo en esta misma red social y diciendo que si tuviera que salir del armario ya lo habría hecho hace rato.

“Jajaja si me gustaran las mujeres hace rato habría salido del armario y tampoco hubiese durado entusada media vida, me fascina la masculinidad y ahora salgo con un hombre que me fascina de pies a cabeza, no descontextualices el amor y el cariño que le doy a la gente cercana. Donde me veas con mis mejores amigas te infartas, las abrazo, les doy besos, me siento en las piernas de ellas” escribió la famosa.