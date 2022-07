Así respondió la mamá de Lina tejeiro a quien la criticó por abrobar a Juan

Desde hace varias semanas que la actriz llanera Lina Tejeiro y el cantante de música urbana Juan Duque decidieron anunciar públicamente que se estaban dando una nueva oportunidad en el amor, desde luego, esto ha generado que sus millones de seguidores quiran indagar saber la postura de su mamá, ante el nuevo noviazgo de Lina.

Muy fiel a su estilo, Vibiana Tejeiro decidió responder preguntas de sus seguidores en la famosa dinámica de preguntas, entre ellas, lo que pensaba sobre su hija y Juan Duque, no sin antes revelar que era el interrogante más repetido en su dinámica.

Vibiana contó que más allá de quién sea la persona, lo único que a ella le importa es la felicidad de su hija, y que, si ella es feliz, ella, como su mamá también lo será. Por eso no le dio mucha relevancia al tema, no quiso extenderse en esa situación porque ella siempre ha manifestado que las relaciones de sus hijos y sus vidas personales no son tema de conversación para ella.

Vibiana Tejeiro le respondió a fan que le deseo el mal a la nueva relación de su hija

Tras sus palabras, diversos medios de entretenimiento replicaron la noticia generando múltiples comentarios divididos por parte de los internautas, que no dieron crédito a la estabilidad que están buscando los jovenes en su relación y se atrevieron a decirle a Vibiana, que en pocos meses seguramente cambiaría de opinión respecto a Juan.

Las relaciones duran lo que tengan que durar, y si está feliz yo soy feliz...i está triste la acompañó en su tristeza; así somos las MAMÁS

Fue cuestión de minutos para que nuevas reacciones se apoderaran de su respuesta, elogiando no solo el gran apoyo que le da a su hija sino la madurez para ser clara sin ofender a nadie.

"Sabía es mamá", "la sabiduría de una madre", "cuántas veces la habrpa visto llorar por su tormento con Andy y ahora que está feliz le quieren pedir que ella tampoco lo sea jajajaj que gente tan doble moral por Dios", "La gente si es sapa, es su mamá y siempre va a estar para ella .... aquí todos iniciamos una relación sin conocer el futuro si va a dura o si va a acabar pronto ... le deseo lo mejor a lina" y "La gente parece boba que les importa sie eso es lo que ella piensa que quiere que les diga o acaso hay alguna mamá que opine lo contrario", fueron algunos de los comentarios.

