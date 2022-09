La teoría que La Liendra le ayudó a romper a Yina Calderón

Yina Calderón se encuentra muy activa en las redes sociales, donde recientemente realizó una dinámica en la que ella dio su opinión acerca de varios personajes públicos, como Jessica Cediel, Mateo Carvajal, Ana del Castillo, Camilo Echeverry, Lady Yuliana y Evaluna Montaner.

Pero la empresaria de fajas también habló de otros personajes como la DJ Marcela Reyes quien recientemente publicó un video en sus redes sociales junto a Epa Colombia, por esa razón ella le pidió al amigo con el que estaba haciendo dinámica que pasara rápido la imagen pues “no me gusta ver a esa pelada, no me gusta ver a Epa”; sin embargo, al hablar de la DJ dijo que ella es una gran amiga y que ella puede “juntarse con quien quiera” y que le sigue cayendo muy bien.

Yina Calderón habló de Manuela Gómez

Yina Calderón bromeó diciendo que prefiere a Andrea Valdiri que a Epa Colombia, pero sabe que la bailarina la odia, luego llegó el momento de hablar de otra influenciadora con la que ella ha tenido conflictos, Manuela Gómez de quien dijo que no le guarda rencor y que ella intentó hacerle daño, apagando su propia luz.

“¡Ay no!, amor, que ella trató de hacerme mucho daño a mí y sin darse cuenta se apagó la luz ella misma, no le guardo ni siquiera rencor, está perdonada”, respondió Yina Calderón.

La teoría que le ayudó a romper La Liendra

Posteriormente, la empresaria habló de La Liendra, asegurando que él le cae mal y que el influencer hizo que ella rompiera una de sus teorías, respecto al tamaño de las partes íntimas de los hombres.

“La Liendra, a mí no me cae bien realmente, siempre he sido muy sincera y me parece que, lo tiene chiquito (risas), o sea, él acabó mi teoría, yo pensaba que los hombres flacos y altos lo tenían grande, usted acabó esa teoría, señor, gracias a usted ya no le comemos a los altos ni a los flacos (risas)ni a los de pie grande”, respondió Yina Calderón

En la misma dinámica, la empresaria habló de varios cantantes, como Lady Yuliana, Camilo, Ana del Castillo y Jhonny Rivera, de quien dijo que él “debería ser su padrastro” ya que su mamá, Merly Ome, está enamorada de él; por último, habló de Yeison Jiménez recordado que en algún momento tuvo un inconveniente con él, pero que fue un mal entendido y dijo que una de sus canciones favoritas era “Por qué la envidia”.

