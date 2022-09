Yina Calderón afirma que Jessica Cediel "se hace mucho la víctima"

Yina Calderón volvió a dar de qué hablar en las redes sociales, debido a sus opiniones, pues en medio de una dinámica llamada “#Quepiensode”, y con ayuda de un amigo, dio su punto de vista sobre temas, famosos o celebridades de internet, una de ellas Jessica Cediel.

La influenciadora le pidió a su amigo que le fuera mostrando imágenes de las personas de las que quería que opinara y comenzó hablando de la cantante vallenata, Ana del Castillo, afirmando que no la conoce en persona, pero cree que podrían “tomarse una buena tomada” a ver quién aguanta más, además afirmó que Lady Yuliana le cae muy bien y que es “un amor de persona”.

Luego llegó el turno de Jessica Cediel, que en los últimos días ha publicado contenido relacionado a su cirugía de extracción de biopolímeros y a la sentencia en contra del hombre que le inyectó la sustancia en su cuerpo, así que cuando Yina Calderón vio su foto y aseguró que admira a la actriz bogotana, pero que considera que ella “se hace mucho la víctima” ya que ella también ha sufrido con ese tema.

“Yo la admiro, me parece muy linda, pero, de pronto, me parece que a veces se hace mucho la víctima, cómo la vístima,vístima, vístima y digamos que, yo sí he sufrido de biopolímeros re hij#$% y yo creo que ya no más, nene, ya relájate”, respondió Yina Calderón.