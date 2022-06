Juliana Calderón revela si gana intereses por vender keratinas a cuotas

Juliana Calderón, se ha hecho muy popular en las redes sociales, no solamente por hacerse partícipe de las famosas fiestas de Yina Calderón, sino también por defender o dar de qué hablar a con los temas que rodean a su hermana y a su mamá, Merly Ome.

Pero otra de las cosas que la han tenido vigente en las redes es su empresa de keratinas y productos de belleza para el cabello que en algún momento también generó polémica con los seguidores de Epa Colombia, que afirmaban que ella se estaba “robando” el negocio de la influenciadora.

Sin embargo, Juliana a Calderón siguió adelante con su negocio el cada vez es más grande, al punto de que ahora, con el objetivo de facilitarle a los seguidores que se les dificulta comprar sus productos, la posibilidad de comprarlos a cuotas, sin embargo, esta acción también ha sido motivo de polémica debido a que algunos internautas han afirmado que ella estaría ganando intereses, por vender sus productos a cuotas.

Por eso, a través de su cuenta oficial de Instagram, la empresaria salió a aclarar lo que ella está haciendo es darle una oportunidad a todas las personas que no tengan todo el dinero de contado para que ellos puedan adquirir sus productos a cuotas y sin necesidad de pagar intereses o cuota inicial.

“La gente cree que porque yo les doy crédito, yo me estoy lucrando con intereses o algo así, es falso yo les estoy dando esta oportunidad a toda la gente que no tenga la plata reunida y que puedan compra una keratina a cuotas, sin intereses, sin cuota inicial”, respondió Juliana.

En el mismo video, insistió en que ella no se está beneficiando económicamente de vender sus productos a crédito y que su objetivo es que ellos prueben sus productos.

“O sea yo no me estoy lucrando para nada, yo quiero que es que usted compre la keratina, la pueda tener, la pueda pagar a cuotas y así sea mejor para ustedes, yo no me estoy beneficiando de nada”, agregó la empresaria.